Dazi Usa, l'Ue prepara la lista dei prodotti da escludere: pasta, vino e altri beni

La lista è stata definita dai Paesi dell'Unione e sarà consegnata lunedì al segretario statunitense al Commercio, Howard Lutnick, e al rappresentante per il Commercio, Jamieson Greer, durante il Consiglio dedicato ai rapporti bilaterali. L'incontro prevede anche un confronto tra i ministri dei Ventisette e la delegazione americana nel corso di un pranzo di lavoro. Secondo Politico, i settori citati non rientravano nell'intesa commerciale raggiunta a luglio tra l'allora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante un incontro tenuto in Scozia. Il portale sottolinea inoltre che la richiesta europea relativa alla pasta rappresenta un tema particolarmente sensibile nel contesto italiano, poiché il comparto sta affrontando la prospettiva di un aumento dei dazi fino al 92% dall'inizio del prossimo anno nell'ambito di un procedimento antidumping, oltre al 15% già applicato. Una soglia che, se confermata, renderebbe di fatto impossibile esportare negli Stati Uniti.