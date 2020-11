Gli sciacalli dei ristori Covid: irregolarità per 240 milioni di euro

C'è anche l'amministratore di condominio di una grande città del Nord tra gli sciacalli dei ristori Covid. Aveva dichiarato, infatti, di aver fatturato nell'aprile 2019 un milione di euro per ottenere il massimo indennizzo, dimenticando di aver aderito al regime forfettario per chi guadagna meno di 65mila euro annui. Uno dei truffatori della pandemia scovato nei controlli dell'Agenzia delle Entrate, che ha versato 8,2 miliardi di euro di ristori, cioè di contributi a fondo perduto, previsti dal governo per fronteggiare, durante la pandemia, la crisi economica di 2,4 milioni di partite Iva. FInora accertati 217 casi per 240 milioni di euro.