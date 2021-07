Gkn, l'azienda: "Non revochiamo i licenziamenti, chiudiamo"

Ansa

La "pre-condizione negoziale di revoca della procedura" di licenziamento per i 422 dipendenti della Gkn "non può essere accolta", poiché è stata presa la decisione di chiudere la fabbrica di Campi Bisenzio (Firenze). Lo afferma l'azienda, respingendo "l'accusa di aver rifiutato qualunque dialogo, avendolo al contrario sollecitato in più occasioni all'interno della procedura attivata". Intanto la Fiom ha aperto un iter per comportamento antisindacale.