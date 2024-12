"Confermo la copertura, speriamo di non sbagliare come fatto in passato su altre misure, di 400 milioni, ma non significa che gli investimenti mobilitati sono 400 milioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ad Atreju parlando dell'Ires premiale. Interpellato a margine dai cronisti che gli chiedevano se questi soldi li prenderanno dalle banche, ha risposto: "Sì".