Giorgetti: "Mirafiori ha i requisiti per ospitare fabbrica di Intel"

L'area di Mirafiori, nella zona sud di Torino, "soddisfa tutti requisiti" per ospitare una fabbrica di Intel. A indicarlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, spiegando che la zona "non è l'unica candidata ma quella più qualificata". Il ministro ritiene che "possa esserci il via libera dell'Italia all'investimento dello Stato per oltre 8 miliardi e che ci siano ragionevoli speranze su Torino".