Giganti del Web, il fisco italiano chiede un miliardo di euro di Iva a Meta, X e Linkedin

Il fisco italiano avrebbe chiesto a Meta, X e Linkedin un miliardo di euro per il versamento dell'Iva. La notizia è stata diffusa dall'agenzia Reuters, secondo la quale l'iniziativa sarebbe l'esito di un'indagine degli ultimi mesi per frode fiscale. Nel mirino è finita la gestione dei dati personali degli utenti che, secondo le autorità italiane, andrebbero di fatto "contabilizzati". In sostanza, la cessione dei dati in cambio dell'accesso gratuito da parte di chi fruisce del servizio andrebbe considerata un vero e proprio contratto, in cui le informazioni dell'utente diventano una merce: in effetti, proprio quei dati permettono alla piattaforma di avere un profitto economico. Ecco dunque la richiesta del pagamento dell'Iva.