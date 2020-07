Gian Carlo Blangiardo: "Il grosso problema è che molti non cercano lavoro perché scoraggiati in partenza"

“Dovremmo creare le premesse per aiutare il mondo produttivo e dare spazio a giovani e donne, i più colpiti dalla disoccupazione”: queste le parole di Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ Istat a Tgcom24. Per la ripresa del Paese è necessario stimolare creatività, capacità e abilità. Difficile ma non impossibile, infatti in questo momento tra gli inattivi “ci sono molti giovani che non si offrono sul mercato del lavoro perché non si trova e quando c’è le condizioni sono precarie e temporanee”, ha concluso il presidente dell’Istat in diretta telefonica.