Gestione attiva ed engagement nella strategia del fondo Threadneedle (Lux) Global Technology

L'approccio di investimento del tema di gestione del Threadneedle (Lux) Global Technology abbraccia un universo d'investimento che comprende le azioni globali, ma con un focus su aziende del settore tecnologico, dei semiconduttori e del software. Il fondo presenta un solido track record riconosciuto dalle 5 stelle Morningstar e il team di gestione vanta una lunga e comprovata esperienza, beneficiando della sede in Silicon Valley, dove mantiene un costante dialogo con tutte le aziende presenti. Sono questi i tratti distintivi della strategia che guida il Threadneedle (Lux) Global Technology, un fondo azionario globale specializzato sul settore tecnologico e caratterizzato da una spiccata gestione attiva.

TEAM DI GESTIONE

“Paul Wick, il responsabile del team di gestione operativo nella Silicon Valley, dove risiedono le principali aziende hi tech a livello globale, gestisce con successo fondi tecnologici da oltre 30 anni. Il team, inoltre, grazie alla posizione logistica privilegiata, può interagire direttamente con il management di molte delle aziende in cui investe restando costantemente aggiornato sulle realtà più innovative” fanno sapere gli esperti di Columbia Threadneedle.

GESTIRE AL MEGLIO LA VOLATILITA'

Le posizioni in portafoglio sono incentrate soprattutto su sottosettori quali semiconduttori, informatica, archiviazione dati, networking, software e internet selezionando le singole aziende attraverso un'approfondita analisi dei fondamentali. Essenziale, per il team di gestione, restare focalizzati su società in grado di garantire il massimo ritorno per il rischio assunto, diversificando ogni trend su più posizioni per poter gestire al meglio la volatilità.

UN APPROCCIO CONTRARIAN

A forgiare la strategia del fondo un processo d'investimento differente rispetto alla concorrenza di categoria, basato su una gestione attiva che adotta, per oltre il 70%, un approccio contrarian per identificare le società più promettenti nel settore tech. Ad esempio, traendo vantaggio dal consolidamento del settore e investendo in potenziali obiettivi di fusione e acquisizione oppure nella capacità di investimento anticipato in aziende in crescita prima che vengano incluse nel benchmark. Un approccio che si pone quindi come obiettivo quello di identificare opportunità di rendimento al di fuori degli indici di mercato, grazie alla flessibilità di un team che può investire in base alla propria visione, sondando il potenziale delle aziende con le quali interagisce e si confronta ogni giorno.

L'ECOSISTEMA DEI SEMICONDUTTORI

Una ulteriore preziosa fonte di alfa è poi riconducibile alle opportunità che il team ricerca nell'ecosistema dei semiconduttori, esaminando accuratamente produttori di semiconduttori e fornitori di apparecchiature. Inoltre, il posizionamento del portafoglio, basato sulla ricerca, è dinamico dal momento che i driver di crescita si stanno evolvendo e potrebbero non essere rappresentati in modo così evidente negli approcci ponderati per la capitalizzazione di mercato: ad esempio, la crescita prevista nel segmento auto rispetto al segmento PC. Rispetto alla capitalizzazione, Columbia Threadneedle predilige le aziende con un valore di mercato compreso tra 2 e 30 miliardi di dollari, in quanto tendono a essere meno rischiose rispetto alle small cap, ma possono crescere più rapidamente delle mega cap.

UN ROBUSTO TRACK RECORD

Questo processo di investimento dinamico e distintivo ha consentito al team di gestione del fondo Threadneedle (Lux) Global Technology di accumulare un robusto track record. Dal suo lancio, infatti, ha generato solidi rendimenti aggiustati per il rischio assicurandosi le 5 stelle Morningstar di categoria. In particolare, negli ultimi 5 anni il fondo ha generato un rendimento del +94,4% contro il +34,9% dell'indice di benchmark MSCI world information technology (fonte: Morningstar Direct, al 31/1/2023 in USD).

Contenuto a cura di Financialounge.com