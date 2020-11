Gentiloni: fiducioso che sul Recovery Fund non ci saranno veti

Sul Recovery Fund il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, è "fiducioso che non ci saranno veti". L'ex premier si dice convinto che "le istituzioni europee abbiano le idee molto chiare" e anche se il negoziato sarà "complicato", ritiene che "la presidenza tedesca lo svolga nel migliore dei modi". In ogni caso le diverse posizioni emerse in Europa "non hanno provocato un ritardo sostanziale nei fondi".