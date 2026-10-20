Negli ultimi mesi l'Italia ha potuto contare su una rete di approvvigionamento particolarmente diversificata, grazie ai flussi provenienti da Algeria, Azerbaigian e Libia, oltre al contributo dei rigassificatori di Panigaglia, Cavarzere e Piombino. Un ruolo importante è stato svolto anche dagli incentivi riconosciuti agli operatori per favorire il riempimento dei depositi, permettendo di accumulare riserve anche nelle fasi meno favorevoli del mercato. Una strategia che ha consentito al Paese di presentarsi all'appuntamento con l'inverno in una posizione più solida rispetto alla maggior parte dei partner europei.