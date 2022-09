Gas, il prezzo chiude in rialzo ad Amsterdam: 240 euro/MWh, +11,8% | Borse europee al tappeto, Milano -2,01%

Chiusura di seduta in rialzo dell'11,80% a 240 euro al megawattora per i futures del gas Ttf, balzati in giornata fino a 282 euro al megawattora all'hub di Amsterdam con un rialzo massimo del 31,58%.

La reazione delle Borse europee -

I forti rialzi del prezzo del gas, dopo che venerdì Gazprom ha annunciato la chiusura per un periodo indefinito del gasdotto Nord Stream 1, e la questione petrolio, con l'annuncio dell'Opec+ di un taglio da 100mila barili al giorno delle forniture, affossano le Borse europee. Maglia nera è il Dax 30 di Francoforte, che cede il 2,2% a 12.763,19 punti, seguita da Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede il 2,01% a 21.480,19 punti.

Il Cac 40 di Parigi cede a sua volta l'1,2% a 6.093,22 punti, mentre l'Ibex 35 di Madrid lascia sul terreno lo 0,89% a 7.861,68 punti. In calo anche l'Aex di Amsterdam che cede lo 0,66% a 674,12 punti. Eccezione di giornata il Ftse 100 di Londra, che in un giorno segnato Oltremanica dalla nomina di Liz Truss a prossima premier del Regno Unito guadagna lo 0,07% a 7.286,35 punti. Chiusa invece Wall Street per il Labor Day.

Leggi Anche Tetto al prezzo del gas: ecco come funziona il modello spagnolo





Petrolio e gas -

Il barile ha visto quotazioni in netto rialzo dopo la decisione dell'Opec+: i futures del West Texas Intermediate hanno guadagnato il 2,52% a 89,06 dollari al barile, mentre il Brent è avanzato del 2,63% a 95,74 dollari al barile. I futures del gas Ttf sono balzati fino a 282 euro al megawattora all'hub di Amsterdam con un rialzo del 31,58%, concludendo la seduta in rialzo dell'11,80% a 240 euro al megawattora. A Piazza Affari gli unici titoli che hanno beneficiato della seduta sono stati i petroliferi, con Eni che ha guadagnato l'1,69% e Tenaris lo 0,92%. In deciso calo Pirelli (-5,06%), Interpump (-4,82%), Stellantis (-4,79%) e Campari (-4,32%).





Lo spread -

Chiusura in lieve rialzo a 236 punti base per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 3,93% sul mercato secondario, dopo aver toccato un massimo di seduta di 240 punti base.