Tetto al prezzo del gas: ecco come funziona il modello spagnolo

È stata ribattezzata come l'

eccezione iberica

tetto al prezzo del gas

Rete 4

Zona Bianca

maggio 2023

spagnole e portoghesi

ma presto potrebbe essere estesa a tutta l'Europa. Si tratta della misura che ha fissato unin Spagna e Portogallo e che per sei mesi non potrà superare i 40 euro al megawattora. A spiegare come funziona il modello spagnolo è il programma serale di, "", che fa sapere inoltre che dopo il periodo indicato di sei mesi il prezzo del gas salirà di cinque euro ogni mese fino a, ossia quando la misurà scadrà. Sino ad allora, quindi, le centralisaranno costrette a vendere il gas a un prezzo inferiore rispetto a quello d'acquisto.

"

Attraverso il meccanismo della compensazione le centrali verranno rimborsate della differenza

riduzione del 15-16% del costo dell'energia

- spiega il direttore di Proxima Energia - una parte di questa compensazione la pagano i consumatori spagnoli in bolletta e l'altra i francesi ai quali la Spagna vende il proprio gas". "I consumatori spagnoli quindi subiscono un doppio effetto, l'effetto del ribasso da un lato e quello della compensazione dall'altro - racconta il prof José Luis Sancha - se il ribasso è maggiore della compensazione, l'effetto è una".

Nonostante il tetto del gas, e soprattutto per effetto della compensazione, le bollette restano alte per i consumatori spagnoli. Lo spiega un imprenditore che a

Madrid

gestisce un hotel. "Le bollette rispetto a un anno fa sono praticamente duplicate - racconta ai microfoni di Rete 4 - ma devo dire che la misura ha contenuto i prezzi che altrimenti sarebbero triplicati o, addirittura, quadruplicati".