Gas, Cingolani: "Stiamo anticipando stoccaggi, non avremo problemi" | Di Maio: "Serve tetto europeo al prezzo"

"L'Italia - ha sottolineato Cingolani - sta lavorando per siglare in tempi brevissimi contratti con altri Paesi che possano sostituire in tempi molto rapidi i circa 29 miliardi di metri cubi di gas che noi importiamo ogni anno dalla Russia".

Di Maio: "Serve tetto al prezzo del gas, Ue sia coraggiosa"

- "Secondo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, "serve subito un tetto massimo al prezzo del gas. Come Italia lo stiamo chiedendo con forza e andremo avanti con la massima determinazione. Non possono esserci tentennamenti. Siamo in un momento critico per tutta l'Europa e l'Unione europea deve mostrarsi coraggiosa".

"Dobbiamo muoverci con rapidità e decisione per difendere le famiglie italiane e la competitività delle nostre imprese. Non sono tollerabili divisioni o veti, l'Europa deve agire compatta. Le imprese e i cittadini italiani non possono pagare il prezzo di questa crisi internazionale", ha aggiunto Di Maio, che è in missione in Azerbaijan e Armenia per rafforzare la nostra partnership energetica.