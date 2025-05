G7 Finanze: massima pressione sulla Russia se non accetta cessate il fuoco

Il G7 "aumenterà la pressione" se la Russia rifiuta un cessate il fuoco. È quanto si legge nel comunicato della ministeriale Finanze e Banche centrali del G7 in corso in Canada, nel quale si condanna la "continua brutale guerra" di Mosca contro l'Ucraina. "Se non si raggiungerà un accordo su un cessate il fuoco, continueremo a esplorare tutte le opzioni possibili, comprese quelle per massimizzare la pressione, come un ulteriore rafforzamento delle sanzioni", si legge nel comunicato.