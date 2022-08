Frutta esotica, con il cambiamento climatico diventa un business italiano

Una realtà che

Coldiretti

mille ettari dedicati a queste colture tra Puglia, Sicilia e Calabria

zapote nero

annona

feijoa

c

asimiroa

litchi.

oltre 900mila tonnellate a livello nazionale

ha confermato all'Ansa e che stima a oggi circa. Al Sud ci sono vere e proprie piantagioni di frutta originaria dell'Asia e dell'America Latina, complici le temperature quasi compatibili. A parte i "soliti noti" ci sono loche sa di cioccolato, l'dal sapore acidulo-dolciastro, lasimile ad prugna, ilche ricorda la pesca, fino alE tutto questo per un consumo totale di

Tra le Regioni del sud dove la coltivazione dei frutti esotici è più diffusa spicca la

Puglia

segnala 500 ettari dedicati alla frutta tropicale

Castellaneta

Taranto

32mila piante

di avocado

100mila e 8mila

mango

lime

con il 71 per cento disposto a pagare di più per avere la sicurezza dell'origine

. Lì la Coldiretti, in provincia disono state piantumate altre, mentre in Salento in provincia di Lecce sono oltrequelle die altrettante di. Un paesaggio, quello pugliese, che si rigenera dopo i danni causati dal batterio Xylella. In provincia di Catania sono gettonate banane, mango e avocado. Ormai il 61 per cento di italiani, secondo Coldiretti, acquisterebbero più tropicali italiani rispetto a quelli stranieri,

L'avocado il più gettonato -

avocado

seguito dal mango e dalla papaya

A guidare la classifica dei frutti esotici preferiti c'è l'(41 per cento),. Un business destinato a modificare i consumi nei prossimi anni e quindi ad orientare le scelte produttive delle aziende visto il clima