Cucina vegetariana ed etica senza mai rinunciare al gusto

Restaurant V è un ristorante gourmet vegetariano nell'incanto del Golfo di Alghero, all'interno di Villa Las Tronas Hotel & Spa. Una scelta sana ed etica che non rinuncia al gusto, poiché propone tutta la ricchezza di sapori della cucina sarda in chiave vegetariana, con un menù che seguirà il cambiamento delle stagioni, come insegna la tradizione. I prodotti locali e di alta qualità vengono selezionati con cura, conservano i sapori della terra sarda e promuovono lo sviluppo del territorio, per proporre un concetto alternativo di cucina: un nuovo equilibrio, sano e genuino, in armonia con la natura e tutti gli esseri viventi.

La Chef Thassanee Kee Phaipad

Thassanee Kee Phaipad è la Chef del Restaurant V: nasce nel 1982 a Kalasin, una piccola città della Thailandia. I genitori, proprietari di un ristorante, le trasmettono fin da subito l’amore per la cucina e ristorazione. A 16 anni decide di trasferirsi a Bangkok per intraprendere un corso di cucina francese.

A 22 anni giunge ad Alghero e comincia il suo percorso professionale nella cucina di Villa Las Tronas, fino a divenirne l’attuale Chef.

Presso Villa Las Tronas ha modo di misurarsi con la tradizione culinaria italiana e sarda senza rinunciare al proprio background. La cucina di Thassane rispecchia la sua allegria e fantasia, ed integra i sapori di mondi diversi.

Altra particolarità di Thassanee è la sua capacità di preparare dolci e torte, dote acquisita durante la sua formazione in Asia, e poi ibridata con i canoni della pasticceria italiana presso Villa Las Tronas.

L’intervista alla Chef Thassanee Kee Phaipad

Qual è la prima cosa che fai la mattina quando ti alzi?

Sono una persona abitudinaria. In genere appena sveglia ho l’assoluto bisogno di fare colazione con un caffè espresso e biscotti.

Quando inizia la tua giornata tipo e quando finisce?

La mattina esco per una passeggiata, faccio la spesa e mi reco a Villa Las Tronas nella quale ricopro il ruolo di Chef. In genere la giornata si conclude con una tisana allo zenzero sul divano, mentre guardo un film in TV.

Un ingrediente di cui non puoi fare a meno?

Quando ne ho l’occasione utilizzo l’avocado, spesso è l’ingrediente segreto per arricchire alcuni tipi di pietanze.

Qual è il primo piatto che ti ricordi di aver cucinato?

Sono passati tantissimi anni. Il primo piatto che mi ricordo di aver preparato in cucina a Villa Las Tronas sono le Tagliatelle al cannonau con scampi e profumi di lime.

E quale ha avuto più successo?

Uno dei piatti più amati e che hanno grande successo sono le classiche linguine con vongole, pomodorini e bottarga.

Descrivi la tua cucina in tre aggettivi.

Solare, gustosa e sana.

Se fossi un film, che film saresti?

“Pirati dei Caraibi”.

Se fossi una canzone, che canzone saresti?

Non sono una grande amante della musica, ma una canzone che mi piace molto e che ascolto spesso in questo periodo è “Sotto la pioggia” di Antonello Venditti.

Qual è il giudice che temi di più?

Personalmente ritengo che mia madre, in quanto Chef, sia una giudice più che temibile.

Qual è il tuo ristorante preferito?

Amo e sono molto legata alla cucina asiatica.

Qual è un tuo difetto?

Sono una persona molto pignola.

E un tuo pregio?

Sono sincera.

Cosa avresti fatto se non avessi fatto il cuoco?

In tal caso, mi sarebbe piaciuto molto essere infermiera.

Di Indira Fassioni