23 dicembre 2021 15:56

L'imprenditore tecnologico è la novità del Presepe 2021: "Per rilanciare l'eccellenza del Made in Italy"

E' dell'imprenditore tecnologico la statuetta novità del Presepe 2021. L’idea, nata sotto l'egida del #ManifestoAssisi, è promossa da Fondazione Symbola, Confartigianato Imprese e Confederazione Nazionale Coldiretti. "L'imprenditore tecnologico ribadisce la centralità dell'impresa che affronta nuove sfide per la crescita economica e sociale dell'Italia", è il messaggio dei promotori, che hanno fatto dono di questa statuina ai vescovi d'Italia nelle loro 226 diocesi. L'opera, realizzata in cartapesta dal maestro artigiano leccese Claudio Riso, è dunque l'emblema degli uomini e delle donne impegnati, con le loro aziende, a costruire un futuro nuovo, all'insegna dell'innovazione e della sostenibilità. "Imprenditori - precisa il direttore di Symbola Domenico Sturabotti, - che usano gli strumenti digitali e tecnologici per rilanciare le radici profonde della tradizione produttiva italiana, dell'eccellenza manifatturiera Made in Italy". Obiettivo dell'iniziativa è aggiungere ogni anno al presepe figure che parlino del presente ma anche del futuro, valorizzando la qualità del Made in Italy. L'anno scorso, nel pieno dell'emergenza Covid, fu un'infermiera, come tributo a tutti coloro che operano nella sanità; quest'anno è l'imprenditore che ha affrontato le difficoltà della pandemia per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante le limitazioni e i lockdown.