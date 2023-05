Fitch conferma il rating BBB dell'Italia, outlook stabile e "obiettivi credibili"

L'agenzia di rating ha sottolineato che la crescita italiana ha "superato le attese nel primo trimestre del 2023" grazie all'allentarsi della crisi del gas, alla forte ripresa del turismo e al rafforzamento della domanda globale. Alla luce di queste dinamiche, sono state riviste al rialzo le stime di crescita per l'Italia nel 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente. "Nel 2024 ci aspettiamo una crescita dello 0,8%, più lenta rispetto all'1,3% previsto in marzo", si legge in una nota.

"Obiettivi di bilancio credibili"

Parlando di "obiettivi di bilancio credibili", l'agenzia di rating osserva come il governo di Giorgia Meloni goda di una "stabile maggioranza in Parlamento e di un forte sostegno fra gli elettori. Alla luce di questo e della frammentata opposizione, "riteniamo che sia possibile per il governo duri l'intero mandato". La stabilità politica crea spazio per il "governo per una strategia di medio-termine", ha aggiunto Fitch avvertendo che, comunque, la coalizione potrebbe trovarsi di fronte a pressioni per realizzare gli impegni di spesa presi durante la campagna.