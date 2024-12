Fisco, Leo: concordato preventivo non è stato un flop, buoni risultati di emersione

Il viceministro dell'Economia Maurizio Leo non boccia il concordato preventivo. "Ancora stiamo facendo i conti ma il dato più interessante è legato al fatto che una buona fetta dei contribuenti che ha aderito stava sotto l'8" nella pagella fiscale, si tratta di "soggetti che in qualche modo sono emersi", ha spiegato Leo. "Non direi che è stato un flop - ha precisato - direi che è stato sicuramente un meccanismo che mira a fare emergere il sommerso e il risultato è abbastanza buono".