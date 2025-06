Fininvest, nel 2024 utili sopra i 260 milioni

Da Mfe sono attesi "dividendi per circa 59 milioni, Mondadori dovrebbe versarne 17, Mediolanum 177 milioni. Una liquidità importante, soprattutto in questo momento in cui Fininvest, in qualità di azionista di controllo di Mfe, è impegnata in una partita cruciale in Germania su Prosiebensat", riporta il quotidiano economico. L'Opa lanciata lo scorso 8 maggio non si concluderà prima del 13 agosto, ma "il mercato si aspetta anche un possibile rilancio, almeno per allineare i 5,74 euro per azione dell'offerta Mfe ai 7 euro cash offerti dalla holding ceca, secondo azionista del gruppo tedesco".