Federproprietà: "Inaccettabili le parole di Gentiloni sulla riforma del catasto"

"Le parole del commissario Ue al Bilancio, Paolo Gentiloni, che conferma la stangata sul patrimonio immobiliare degli italiani e la giustifica come 'una necessità per l'Italia di cui penso il governo italiano sia pienamente consapevole' sono deprecabili e del tutto fuori luogo, se non per il tentativo di mettere pressione alle forze politiche che tengono in vita il governo Draghi e che sul tema hanno trovato un accordo sulla modifica dell'articolo 6 della legge delega, sul quale le parole di Gentiloni rischiano di essere un vero e proprio ripensamento con pesanti conseguenze fiscali sui risparmiatori italiani".

Lo dichiarano il presidente di Federproprietà Giovanni Bardanzellu e il responsabile del Settore Finanze e Tesoro, Riccardo Pedrizzi, che denunciano come quelle parole riportino a galla la volontà di realizzare, con la riforma del catasto , "una vera e propria patrimoniale in palese contraddizione con i recenti accordi presi all’interno del Governo", si legge in una nota.