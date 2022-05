Berlusconi: "Non ci saranno nuove tasse sulla casa, battaglia vinta"

"Possiamo finalmente dire che non ci saranno nuove tasse sulla casa e sui risparmi degli italiani: battaglia lunga e dura, ma vinta!".

Lo annuncia in un post su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi , esprimendo la sua soddisfazione per l'accordo sulla delega fiscale raggiunto tra Lega, Forza Italia e Palazzo Chigi. "Ci siamo opposti stavolta, come negli ultimi 25 anni, a una proposta di riforma del catasto che minacciava di colpire famiglie e risparmio", sottolinea.