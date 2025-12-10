Usa, la Fed taglia i tassi di un quarto di punto: è la terza riduzione consecutiva

La Fed ha poi rivisto al rialzo le sue previsioni sulla crescita economica: ora si attende un più 1,7% del Pil quest'anno, cui dovrebbe seguire un più 2,3% nel 2026 e un più 2% nel 2027. Nelle precedenti stime, risalenti a settembre, l'istituto statunitense prevedeva più 1,6% nel 2025, più 1,8% il prossimo anno e più 1,9% nel 2027. Contestualmente sono state riviste al ribasso le attese di inflazione: al 2,9% sull'insieme del 2025, 2,4% per il 2026 e 2,1% (confermato) per il 2027. A settembre era previsto 3% di inflazione quest'anno e 2,6% il prossimo. L'obiettivo della Fed sull'inflazione è del 2%. Per quanto riguarda le attese degli esponenti dello stesso direttorio (Fomc) sui tassi che sono chiamati a decidere, complessivamente il valore mediano è rimasto inalterato rispetto settembre: 3,6% quest'anno, 3,4% il prossimo (in pratica un soglio taglio) e 3,1% nel 2027.