Usa, la Fed taglia i tassi di un quarto di punto: è la terza riduzione consecutiva

La Federal Reserve prevede un solo taglio dei tassi nel 2026 e alza le stime sul Pil americano
La Fed taglia i tassi di interesse di un quarto di punto. Il costo del denaro scende in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. Per la banca centrale degli Usa si tratta del terzo taglio consecutivo e del sesto da quando ha avviato il ciclo di riduzione del costo del denaro.
La Federal Reserve prevede un solo taglio dei tassi nel 2026. È quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle che mostrano le previsioni dei membri del Federal Open Market Committee. Nelle loro proiezioni economiche trimestrali, i funzionari della Fed hanno infatti segnalato che prevedono di abbassare i tassi solo una volta nel corso dell'anno entrante. Una mossa che potrebbe suscitare la reazione del presidente Donald Trump, il quale ha chiesto a più riprese una decisa riduzione dei costi di finanziamento.
La decisione da parte della Federal Reserve di tagliare di 25 punti base i tassi d'interesse è stata presa con nove voti a favore e tre contrari. A votare "sì", oltre il presidente Jerome Powell, sono stati il vicepresidente John C. Williams, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem, e Christopher J. Waller. Hanno votato invece contro Stephen I. Miran, che avrebbe preferito un taglio di mezzo punto percentuale, e Austan D. Goolsbee e Jeffrey R. Schmid, che avrebbero preferito non procedere ad alcun taglio.
La Fed ha poi rivisto al rialzo le sue previsioni sulla crescita economica: ora si attende un più 1,7% del Pil quest'anno, cui dovrebbe seguire un più 2,3% nel 2026 e un più 2% nel 2027. Nelle precedenti stime, risalenti a settembre, l'istituto statunitense prevedeva più 1,6% nel 2025, più 1,8% il prossimo anno e più 1,9% nel 2027. Contestualmente sono state riviste al ribasso le attese di inflazione: al 2,9% sull'insieme del 2025, 2,4% per il 2026 e 2,1% (confermato) per il 2027. A settembre era previsto 3% di inflazione quest'anno e 2,6% il prossimo. L'obiettivo della Fed sull'inflazione è del 2%. Per quanto riguarda le attese degli esponenti dello stesso direttorio (Fomc) sui tassi che sono chiamati a decidere, complessivamente il valore mediano è rimasto inalterato rispetto settembre: 3,6% quest'anno, 3,4% il prossimo (in pratica un soglio taglio) e 3,1% nel 2027.