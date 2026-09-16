La banca centrale americana, la Federal Reserve, ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa all'unanimità durante la terza riunione del board da quando Kevin Warsh è diventato presidente. Come era ampiamente atteso, il costo del denaro sale dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%. Si tratta del primo aumento dei tassi dal luglio 2023. Da allora il Federal open market committee (Fomc) aveva ridotto i tassi sei volte, per un totale di 175 punti base. La decisione rischia di inasprire nuovamente i rapporti tra la Fed e Donald Trump, che fino a maggio - quando a capo dell'autorità monetaria c'era Jerome Powell - ha ripetutamente attaccato il presunto attendismo della banca centrale americana.