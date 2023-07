La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%, ai massimi da 22 anni

La Fed alza i tassi di interesse dello 0,25%.

Il costo del denaro sale in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni. La Federal Reserve non esclude quindi ulteriori incrementi, ma nemmeno li indica come scontati e ribadisce che per le future decisioni terrà conto degli effetti della energica manovra di rialzo già operata. Si tratta dell'11esimo aumento ai tassi di interesse da quando la istituzione monetaria Usa ha iniziato la stretta, lo scorso anno, in riposta all'alta inflazione.