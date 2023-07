Tassi, Bce: contro l'inflazione un altro rialzo a luglio

La Bce intende procedere con un ulteriore rialzo dei tassi a luglio, facendo seguito a quello già deciso nel mese di giugno.

E' quanto emerge dai verbali della riunione del Consiglio direttivo dell'Eurotower, che ha l'obiettivo di riportare intorno al 2% l'indice dei prezzi al consumo. Alcuni tra i membri del consiglio direttivo hanno però sottolineato che la Bce non dovrebbe porre troppa enfasi sull'inflazione di fondo, che storicamente non è stato un buon indicatore dell'inflazione futura e che non rappresenta i consumi delle famiglie.