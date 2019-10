Fca-Psa, annunciato l'accordo: società paritetica, nessuno stabilimento chiuderà | Nasce il quarto costruttore d'auto mondiale

"Fca e Psa progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile". questo l'annuncio ufficiale delle due società che ufficializzano il percorso che le porterà all'unione. Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca. Si prevedono sinergie per 3,7 miliardi ma senza chiudere nessuno stabilimento.

Cedola straordinaria da 5,5 mld prima del closing - Prima del perfezionamento dell`operazione di aggregazione con Psa, Fca distribuirebbe ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro, nonchè la propria partecipazione in Comau. Lo si legge in una nota congiunta dei due gruppi. Inoltre, sempre prima del perfezionamento dell`operazione, Peugeot distribuirebbe ai propri azionisti la partecipazione del 46% detenuta in Faurecia. Ciò consentirebbe agli azionisti del

gruppo risultante dalla fusione di condividere equamente le sinergie e i benefici derivanti da una fusione, riconoscendo nel contempo il valore significativo della piattaforma differenziata di FCA in Nord America e la sua forte posizione in America Latina, compresi i suoi margini ai vertici del settore in quelle regioni. Questo rifletterebbe anche il valore aggiunto che i marchi globali di fascia alta di Fca, Alfa Romeo e Maserati, apporterebbero grazie al loro notevole potenziale di sviluppo.

Elkann sarà presidente, Tavares ceo - Nella nuova società che Fca e Psa stanno progettando John Elkann sarà presidente, Carlos Tavares ceo e membro del consiglio di amministrazione. Ci sarà una capogruppo olandese e una governance bilanciata tra gli azionisti con una maggioranza di consiglieri indipendenti. Il Cda sarà composto da 11 membri. Cinque membri del consiglio di amministrazione sarebbero nominati da Fca (incluso John Elkann) e cinque da Groupe Psa (incluso il Senior Independent Director e il Vice Presidente. Tavares sarebbe ceo, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione, per un mandato iniziale di cinque anni.

Fca-Psa: quarto costruttore al mondo con 8,7 mln auto - L'aggregazione proposta tra Fca e Psa creerebbe il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini

di unità vendute (8,7 milioni di veicoli), con ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro, sulla base dell'aggregazione dei risultati del 2018 ed escludendo Magneti Marelli e Faurecia.

Tavares: operazione che crea valore per tutti - "Questa convergenza crea un significativo valore per tutti gli stakeholder e apre a un futuro brillante per la società risultante dalla fusione. Sono soddisfatto del lavoro fatto finora con Mike (Manley, ad di Fca ndr) e sarò molto felice di continuare a lavorare con lui per costruire insieme un grande gruppo". Lo afferma l'attuale ceo di Psa, Carlos Tavares. "Sono contento di avere l`opportunità di lavorare con Carlos e il suo team su questa aggregazione che ha il potenziale di cambiare il settore - ha aggiunto l'attuale ad di Fca, Mike Manley -. Abbiamo una lunga storia di cooperazione di successo con Groupe PSA e sono convinto che, insieme a tutte le nostre persone, potremo creare una società leader nella mobilità a livello globale".