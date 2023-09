Extraprofitti, Tajani: "Tassa modificata come chiesto da Forza Italia"

Il ddl banche con la tassa sugli extraprofitti verrà modificato.

Lo ha annunciato il vicepremier Antonio Tajani: "Forza Italia è soddisfatta per l'emendamento del governo che modifica il testo originario sugli extraprofitti delle banche, accogliendo la sostanza delle nostre indicazioni ed è per questo motivo che ritireremo gli emendamenti presentati". "La tassazione sarà più equilibrata, verranno salvaguardati gli interessi dei risparmiatori e degli investitori, gli acquisti dei titoli di stato e la specificità delle varie banche", si legge in una nota di Forza Italia.