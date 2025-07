Ex Ilva, Urso: "Piena funzionalità di altoforni di Taranto a inizio 2026"

"La piena funzionalità di tutti e tre gli altoforni di Taranto è stata garantita per il primo trimestre del prossimo anno". Lo ha affermato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a margine del tavolo sull'ex Ilva. "Prima si fa la manutenzione ordinaria di Afo4, poi la manutenzione straordinaria revamping di Afo2 e poi i lavori necessari per Afo1 quando sarà disposto il dissequestro", ha aggiunto. "Noi speriamo che, anche in seguito a questo clima così collaborativo raggiunto con gli enti locali, tutti partecipino al progetto - non di un governo o della città di Taranto - ma dell'Italia e chiamo tutte le istituzioni alla piena responsabilità", ha dichiarato ancora Urso.