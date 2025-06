Ex Ilva, rischio chiusura degli altiforni | I sindacati temono una "bomba sociale"

Il ministro Urso ha sottolineato che "gli enti locali hanno piena competenza territoriale" e che occorre "responsabilità" da tutte le parti in causa per evitare la paralisi dell'ex Ilva. Ma i sindacati non nascondono la preoccupazione. Loris Scarpa (Fiom Cgil) ha definito "gravissime" le dichiarazioni del ministro sulla possibile chiusura degli altiforni entro la fine di luglio, mentre la Fim Cisl con Ferdinando Uliano e Valerio D'Alò ha ammonito che "serve un accordo immediato per non trasformare la crisi in un disastro occupazionale". Duro anche il giudizio della Uilm: Rocco Palombella e Vera Buonomo parlano di uno "scaricabarile inaccettabile" e avvertono che senza l'intesa il tribunale di Milano potrebbe decretare la chiusura degli impianti.