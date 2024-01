Ex Ilva, Mittal: disponibili a cedere tutte le quote o restare in minoranza

Se la preferenza "è che ArcelorMittal non esca subito, anche questo può essere realizzato.

Siamo disponibili a rimanere come partner strategico di minoranza che fornisca esperienza tecnica e industriale per la joint venture con lnvitalia mentre il governo decide una soluzione permanente per questo asset strategico di interesse nazionale". Così Aditya Mittal, amministratore delegato di ArcelorMittal, nella lettera inviata al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per riaprire il dialogo sul dossier ex Ilva.