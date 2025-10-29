Evasione dell'Iva dimezzata in cinque anni: l'effetto di e-fattura e split payment

Dal 2019 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria per imprese e professionisti, trasformando radicalmente il modo di documentare e trasmettere le operazioni economiche. Il sistema, basato sull'invio delle fatture attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, ha permesso un controllo immediato dei flussi e una maggiore tracciabilità delle transazioni. Secondo Carbone, i benefici si sono tradotti in un aumento spontaneo della compliance fiscale stimato tra 1,7 e 2 miliardi di euro l'anno. L'automatizzazione dei processi e la disponibilità in tempo reale dei dati hanno ridotto la possibilità di errori e frodi, aumentando la trasparenza e il rispetto degli obblighi fiscali.