Europa, roaming gratis per altri 10 anni: le nuove regole di internet sulla telefonia mobile

Gli utenti avranno diritto alla stessa qualità e velocità di connessione mobile all'estero -

Nei negoziati con il Consiglio, i deputati hanno anche ottenuto il divieto di pratiche che riducono la qualità dei servizi di roaming: la connessione per esempio non potrà passare da 4G a 3G. I fornitori di roaming saranno obbligati, per la prima volta, a garantire la stessa qualità di roaming offerta nel paese di residenza se sono disponibili le stesse condizioni sulla rete del paese visitato.

Le nuove regole -

La normativa, concordata a dicembre da Parlamento e Consiglio, fa seguito all'abolizione del sovraprezzo per le comunicazioni in roaming nel 2017. Il testo legislativo è stato adottato con 581 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astensioni.

