Il roaming dati in Europa resta gratis fino al 2032: siglato l'accordo sull'uso di internet da cellulare all'estero

I cittadini europei potranno continuare a usare i propri cellulari all'estero, all'interno dell'Ue, senza costi aggiuntivi rispetto alle tariffe nazionali fino al 2032. E' stato raggiunto l'accordo tra le istituzioni europee per estendere l' abolizione del roaming dati a pagamento (5G incluso) per altri 10 anni. Si avrà diritto alla stessa qualità e velocità di connessione all'estero come nel proprio Paese, ovunque disponibili reti equivalenti.

Il nuovo regolamento, in vigore dal 1 luglio 2022, prolungherà il sistema esistente "Roam Like Home", in scadenza il 30 giugno 2022. Tra le novità previste dall'intesa, anche l'accesso senza alcun costo aggiuntivo ai servizi di emergenza, sia tramite chiamata sia sms, inclusa la trasmissione delle informazioni sulla posizione di chi chiama. Gli operatori delle telecomunicazioni saranno inoltre tenuti a fornire informazioni sul numero di emergenza europeo 112.

Risolti, seppur in parte, i nodi più delicati del negoziato: le chiamate intra-Ue e le tariffe di roaming all'ingrosso. Durante le trattative, gli eurodeputati hanno spinto per eliminare i supplementi e rendere gratuite le chiamate intra-Ue effettuate dai cittadini europei a numeri di telefono di altri Paesi Ue, attualmente limitate a 19 centesimi al minuto. Un punto fortemente contestato dagli operatori. L'accordo con gli Stati membri prevede che la Commissione esamini la situazione e valuti se sia necessaria un'ulteriore riduzione dei massimali.

Le tariffe di roaming all'ingrosso - i prezzi che gli operatori si addebitano a vicenda quando i loro clienti utilizzano altre reti durante il roaming nell'Ue - saranno invece limitate a 2 euro per Gigabyte dal 2022 progressivamente fino a 1 euro nel 2027. Se i consumatori superano i limiti del contratto durante i loro viaggi, eventuali costi aggiuntivi non potranno essere superiori a queste soglie.

"Viaggiare all'estero senza doversi preoccupare delle bollette telefoniche è una parte tangibile dell'esperienza del mercato unico dell'Ue, stiamo garantendo una migliore qualità e servizi e una maggiore trasparenza per tutti i cittadini dell'Ue", ha commentato il commissario Ue Thierry Breton.

Soddisfazione anche da parte del Parlamento europeo: "Stiamo creando un mercato del roaming più equo, concentrandoci in particolare sugli operatori più piccoli, riducendo in modo significativo i massimali all'ingrosso. In qualità di capo negoziatore del Parlamento europeo, il mio obiettivo era migliorare significativamente la situazione per i consumatori", ha detto l'eurodeputata Angelika Winzig.