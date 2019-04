Euro resistenti a lavatrice e ferro da stiro, ecco le nuovissime banconote

Banconote dimenticate nei jeans e messe per sbaglio in lavatrice? O sotto il ferro da stiro? Oppure che finiscono per errore stropicciate e accartocciate? Arrivano quelle indistruttibili. La Banca centrale europea ha appena presentato le caratteristiche rivoluzionarie dei nuovi biglietti, che metterà in circolazione da fine maggio.

Per dimostrare la loro eccezionale resistenza, all'Eurotower hanno diffuso un video in cui vengono sottoposte ai peggiori trattamenti: finiscono dal microonde al freezer, vengono stropicciate e schiacciate, ma sopravvivono a qualsiasi aggressione.



Oltre ad essere fatte di materiale indistruttibile, sono anche a prova di falsario: la nuova filigrana è stata studiata per essere difficilissima da riprodurre, in modo da rendere la vita molto dura ai falsari.



La Banca centrale mette inoltre in circolazione i nuovissimi biglietti da 100 e 200 euro, anch'essi naturalmente "indistruttibili": gli ultimi formati, che completano la nuova serie "Europa" introdotta dal 2013, hanno l'effigie della divinità, Europa appunto, come fu elaborata nella mitologia ellenica. Per vederle dovremo aspettare ancora poche settimane.