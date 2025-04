Eurispes: un uomo su tre ha avuto paura per la propria aggressività

Un uomo su tre si è spaventato almeno una volta per la propria aggressività. E' quanto emerge dall'indagine Eurispes "Che cos'è la maschilità oggi?" sulle percezioni degli uomini riguardo "al sè, al corpo, alle funzioni sociali e al ruolo rispetto alle donne". In particolare dunque viene rilevata la percezione o paura della propria aggressività o della tossicità maschile. Dalla ricerca emerge poi una "maschilità in difficoltà" e "in bilico" fra tradizione e nuove sensibilità sociali, con la sensazione degli uomini di essere "in secondo piano" rispetto alle istanze femminili.