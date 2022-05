Energia, Ue lancia programma "REpowerEU" per stop dipendenza dalla Russia: i punti chiave | Verso obbligo pannelli fotovoltaici su edifici entro il 2025

Risparmio energetico, diversificazione degli approvvigionamenti e accelerazione della transizione verso le fonti rinnovabili: sono questi i punti principali del piano energetico "REPowerEu" presentato dalla Commissione europea.

Il programma mira ad accelerare la fine della dipendenza energetica dell'Ue dalla Russia e dai carburanti fossili in generale. Il pacchetto prevede obiettivi più ambiziosi per le rinnovabili e per l'efficienza energetica, come l'introduzione graduale dell' obbligo di installare pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici nuovi entro il 2025.