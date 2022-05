Inquinamento, Corte Ue condanna l'Italia per la qualità dell'aria| Pianura lombarda e Sicilia tra le aree più inquinate

La sentenza ha confermato la posizione della

Commissione europea

2010 e il 2018

Genova, Roma, Milano, Brescia, Torino, Firenze

Catania

Pianura lombarda

Sicilia

dopo le verifiche fatte tra il. In quell'arco di tempo è stato dimostrato come la concentrazione di biossido d'azoto nell'atmosfera, gas nocivo per la salute umana, sia stata superata in diverse aree del Paese. In particolare aree urbane come, e zone industriali del paese come lae la

Altra condotta contestata, dalla Corte di Giustizia Europea all'Italia, è il

mancato adempimento

articoli 13 e 23

difficoltà strutturali

investimenti

tradizioni locali

di misure utili a mantenere le emissioni di questo gas sotto quella soglia, a partire dall'11 giugno 2011. Misure elencate e previste già neglidella direttiva n.50 del 2008. Per spiegare queste inadempienze, l'Italia si era giustificata adducendo queste mancanze allelegate ai fattori socio-economici, al volume eccessivo deglida fare, ai tempi di attuazione dei provvedimenti dei piani adottati troppo lunghi, alle, e alla circolazione di veicoli diesel.