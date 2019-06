Editori Usa vs. Google: "Guadagna 4,7 mld dalle news" | La replica: "Regaliamo 10 mld di clic ai siti"

"Lo studio illustra chiaramente cose che tutti noi già sapevamo. L'attuale dinamica del rapporto fra la piattaforma" Google News "e la nostra industria è devastante" mette in evidenza Terrance Egger, l'amministratore delegato di Philadelphia Enquirer. Lo studio è stato diffuso in vista dell'audizione alla Camera sui rapporti fra big tech e i media.



Immediata la replica del colosso di Mountain View: quelli approntati da News Media Alliance sarebbero calcoli "approssimativi" e "imprecisi come sottolineano numerosi esperti". "La stragrande maggioranza di ricerche legate alle news non mostra annunci pubblicitari. Inoltre lo studio non tiene conto del valore offerto da Google. Ogni mese Google News e la Ricerca di Google portano oltre 10 miliardi di clic ai siti web degli editori che generano, a loro volta, abbonamenti e entrate pubblicitarie significative", afferma Big G, sottolineando di aver "lavorato duramente per essere un partner collaborativo e di supporto per la tecnologia e la pubblicità per gli editori di tutto il mondo".