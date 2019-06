Google celebra la prima donna laureata: Elena Lucrezia Cornaro

Aprendo la home page di Google in molti si saranno chiesti chi fosse la donna raffigurata nel doodle celebrativo. Si tratta di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, conosciuta anche come Elena Lucrezia Corner, nata 373 anni fa a Venezia (il 5 giugno 1646) e considerata come la prima donna laureata del mondo. Figlia di un nobile veneziano, che ne favorì in tutti i modi l'educazione, a diciannove anni prese i voti come oblata benedettina, proseguendo gli studi di filosofia, teologia, greco, latino, ebraico e spagnolo. Ottenne un dottorato in filosofia all'Università di Padova ma non in teologia perché il cardinale Gregorio Barbarigo si oppose duramente, essendo lei donna.