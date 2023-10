Istat: economia in nero e illegale vale 192 miliardi, +10% nel 2021

Secondo l'Istat, l'economia sommersa (in nero) e illegale, detta non osservata, in Italia è cresciuta del 10% nel 2021, raggiungendo i 192 miliardi di euro.

La sua incidenza rispetto al Pil è stabile al 10,5% e inferiore al periodo pre-pandemia. È quanto si legge nel report "L'economia non osservata nei conti nazionali". In particolare, l'attività sommersa si è attestata a poco meno di 174 miliardi di euro mentre l'illegale ha superato i 18 miliardi.