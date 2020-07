Ecobonus, al via i nuovi contributi per moto e scooter elettrici o ibridi

Con la conversione in legge del Decreto Rilancio sono diventate operative le nuove misure che ridefiniscono i contributi dell'ecobonus per l'acquisto di moto e scooter elettrici o ibridi. Lo rende noto il Ministero dello sviluppo economico. Dal 22 luglio, sulla piattaforma online dedicata, è possibile prenotare il contributo per l'acquisto con la rottamazione, mentre a giorni potrà essere prenotato il contributo senza rottamazione.