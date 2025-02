Draghi: "Se unita, l'Ue potrà essere all'altezza delle sfide"

"Per far fronte alle sfide dell'Ue, è sempre più chiaro che dobbiamo agire sempre più come se fossimo un unico Stato. Se uniti, saremo all'altezza delle sfide e avremo successo". Lo ha detto Mario Draghi, parlando all'Eurocamera del Rapporto sulla competitività europea. "Contiamo sul fatto che il Parlamento agisca da protagonista: per costruire l'unità politica, per creare lo slancio per il cambiamento, per chiedere conto ai politici delle loro esitazioni e per realizzare un ambizioso programma d'azione. Possiamo far rivivere lo spirito innovativo del nostro Continente e recuperare la capacità di difendere i nostri interessi. E possiamo dare speranza ai nostri popoli", ha aggiunto.