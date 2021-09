Il governo presenterà tra poche settimane "una legge di bilancio espansiva " con "misure che contribuiscano a una crescita equa, sostenibile e duratura". Lo ha detto il premier Mario Draghi commentando in conferenza stampa l' approvazione del Nadef. "Ora c'è fiducia nell'Italia", ha aggiunto. Il ministro dell'Economia Daniele Franco ha spiegato che il Paese ha già recuperato i 2/3 del Pil persi durante la pandemia.

"La vaccinazione alla base della ripresa" - Il premier ha sottolineato che "la vaccinazione è alla base della ripresa, gli scolari sono tornati a scuola: è stato un passaggio difficile ma tutto sommato risolto con successo. Questa constatazione ci dice che questo è un ingrediente fondamentale per la crescita, da proteggere in tutti i modi: dobbiamo fare di tutto e se ci fosse una recrudescenza la affronteremo senza ospedalizzazioni diffuse e pressione" sulle strutture ospedaliere. E ha poi aggiunto: "Il vaccino è l'unico modo sicuro per proteggere noi stessi e i nostri cari".

"Il debito pubblico è in lieve discesa - ha chiarito il presidente del Consiglio - e mi sono chiesto cosa significa: è la prima conferma che dal problema dell'alto debito pubblico si esce prima di tutto con la crescita".

"Draghi è poi tornato sul tema della possibile candidatura di Roma per l'Expo 2030 che, insieme al Giubileo 2025, ha spiegato, "ci dice che il sentiero per la Capitale è un sentiero di crescita, di attività, spero che negli anni serva a migliorare la condizione economica e sociale per la città".