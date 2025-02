Carnevale, dolci sempre più... salati: castagnole +7%, chiacchiere +5%

Negli ipermercati e nei supermercati per le chiacchiere si può spendere da 6,36 euro al chilo fino a 12,76 euro al chilo. In panetteria i prezzi vanno da 13 euro al chilo a 55 euro al chilo, mentre nelle pasticcerie i prezzi variano dai 20 ai 60 euro al chilo. Per i tortelli, invece, il prezzo in grande distribuzione è circa la metà rispetto al prezzo in panetterie e pasticcerie. A seconda del punto vendita si può spendere da 9,40 euro a 22,60 euro al chilo in ipermercati a supermercati; mentre nelle panetterie e pasticcerie i prezzi sono più alti e partono da 18 euro al chilo fino a raggiungere i 55 euro al chilo.