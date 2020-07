Dl semplificazioni, Conte: "E' il trampolino di lancio dell'Italia, ok a 130 opere strategiche per il rilancio"

Il decreto semplificazioni "è il trampolino di lancio di cui l'Italia ha bisogno in questo momento". A sostenerlo è il premier Giuseppe Conte, che in conferenza stampa spiega che sono 130 le opere strategiche inserite in "Italia veloce" , il piano di investimenti per il rilancio: sono inclusi interventi che vanno dai porti alle direttrici ferroviarie, dagli aeroporti alle città metropolitane fino al potenziamento di strade e autostrade.

Le opere strategiche approvate Tra le opere strategiche approvate dal Cdm ci sono "la Salerno-Reggio Calabria, la Palermo-Catania-Messina, la Pescara-Roma, la Pescara-Bari, la Venezia-Trieste, la Gronda, la Ionica, l'ampliamento della Salaria, la Pontina, l'anello ferroviario di Roma, la ferrovia La Spezia-Parma, la Brescia-Verona".

Stop ad attese infinite Conte rilancia il decreto dai lui fortemente voluto promettendo che "le opere non si bloccheranno più". E sarà possibile perché, secondo quanto afferma il premier, "i procedimenti amministrativi" saranno "con sentenza breve" e "le stazioni appaltanti" procederanno "anche in presenza di contenzioso. Oggi si blocca tutto, non succederà più". In conferenza stampa, viene anche sottolineato che ci sarà uno "stop alle attese infinite" perché la P.a. potrà "esporre una volta sola le ragioni che giustifichino il non accoglimento" delle istanze e "chi non risponde in tempo non potrà più intervenire".

Appalti semplici e veloci, sotto 150mila euro affidamento diretto Tra i punti che velocizzeranno l'iter per avviare le opere nel Paese, evidenzia il capo del governo, c'è sicuramente la norma che regola l'affidamento diretto degli appalti. "Avremo gare più semplici e veloci, ci sarà l'affidamento diretto sotto i 150mila euro, viene innalzata così la soglia che era stata fissata entro i 40mila euro", osserva.

I commissari saranno istituiti solo per le opere più complesse "Diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti - prosegue -: non serve necessariamente un commissario per procedere velocemente ma prevediamo che in casi complessi sia possibile nominare commissari sulla scia di Expo e del Ponte Genova".

Il governo commissaria 36 opere Tra gli altri provvedimenti stabiliti dall'esecutivo c'è il commissariamento di 36 opere, che sono elencate nel piano di infrastrutture messo a punto dal Mit e collegato al decreto semplificazioni. Si tratta di 12 opere idriche (dighe o acquedotti) di nuova realizzazione o di messa in sicurezza, 15 opere ferroviarie (valico di Giovi, Napoli-Bari, Roma-Pescara ect) e 9 infrastrutture stradali come la Grosseto-Fano, la Roma-Latina, la SS106 Ionica e la Tarquinia San Pietro in Palazzi.