Dl Semplificazioni, bozza: in oltre 100 pagine dall'accelerazione dei cantieri alla digitalizzazione della P.a. 

Dall'accelerazione dei cantieri ai rapporti con la pubblica amministrazione, passando per la "stabilità" finanziaria degli enti locali" e per "l'organizzazione del sistema universitario". Sono alcuni dei temi toccati nelle circa 100 pagine della bozza del dl Semplificazioni in arrivo sul tavolo del Cdm.

La bozza conferma inoltre le deroghe per un anno per le assegnazioni degli appalti, rivede i reati di responsabilità erariale e abuso d'ufficio e spinge sulla digitalizzazione della P.a, con le autocertificazioni che si potranno fare via app, banche dati che si dovranno parlare e pubblico che richiederà una sola volta i dati in suo possesso.

Si velocizzano anche le valutazioni di impatto ambientale (Via) e la banda ultralarga. E per incentivare la trasformazione "green" si introducono inoltre una serie di norme per l'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, a partire dalle aree di servizio in autostrada.

Nuove soglie per gli appalti e lista dei commissari entro fine anno La bozza del decreto introduce nuove soglie per gli appalti senza gara fino al 31 luglio 2021, con diversi scaglioni per lavori, servizi e forniture: appalti diretti entro i 150mila euro, mentre tra i 150mila e la soglia comunitaria (circa 5 milioni) si introducono via via più operatori da mettere a confronto.

Procedure accelerate anche per gli appalti oltre la soglia comunitaria, con corsia preferenziale per le opere necessarie a superare l'emergenza Covid. Entro il 31 dicembre poi andrà stilata una lista degli "interventi infrastrutturali" da affidare a "commissari straordinari". La lista arriverà con uno o più dpcm, su proposta del Mit e sentito il Mef, e "previo parere delle competenti commissioni parlamentari". Una ulteriore lista potrà arrivare poi entro giugno 2021.