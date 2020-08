Dl Rilancio, scatta l'ecobonus per auto green: ecco i modelli scontati

Scatta l 'ecobonus per acquistare auto non inquinanti. Dalle 10 del primo agosto fino al 31 dicembre sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l'incentivo per comprare veicoli a basse emissioni di categoria M1, con le novità introdotte nel decreto Rilancio . Lo sconto, ricordano al ministero dello Sviluppo, può arrivare a 10mila euro.

Contributo fino a 8mila euro e sconti fino a 2mila - Con la misura è stata ampliata la gamma di veicoli a basse emissioni M1 per cui sarà possibile richiedere il contributo, che potrà arrivare fino a 8mila euro per l'acquisto con rottamazione e fino a 5mila euro per acquisto senza rottamazione. All'ecobonus si potranno poi aggiungere sconti fino a 2mila euro, che saranno concessi direttamente dai venditori.

Fascia 0-20 g/km di CO2 - Rientrano nella fascia da zero a 20 grammi per km di CO2 esclusivamente le auto 100% elettriche, con prezzo massimo di 61mila euro Iva inclusa. Usufruiscono di questo contributo, fino a 10mila euro, la Bmw i3; la DS3 Croosback E-Tense: la Nuova Fiat 500 E, la Ford Mustang Mach-E; le due Hyunday Ioniq Electric e Kona Electric; la Honda E; le due Kia e-Niro ed e-Soul; la Mazda MX-30; la Mini Cooper SE Electric: la Nissan Leaf; la Opel Corsa-e; le due Peugeot e-208 ed e-2008; la Renault Zoe; la Seat Mii Electric: la Skoda Cigio e iV; le tre Smart EQ ForTwo Coupé, ForTwo Cabrio e ForFour; la Tesla Model 3; la Volvo XC40 Recharge e le due Volkswagen ID.3 ed e-up!

Dai 21 ai 60 g/km di CO2 - Nella fascia di emissioni da 21 a 60 grammi per km di CO2, cioè dei valori che danno accesso ai bonus fino a 6.500 euro, sono invece compresi molti più modelli, come l'Audi Q550 TFSIe Quattro, le Bmw225xeActive Tourer, 330e, 530e, X1 xDrive25e, X2 xDrive25e e X3 xDrive30e; la Citroen C5 Aircross Hybrid; la DS 7 Crossback E-Tenze; la Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid; le due nuovissime Jeep Compass 4xe e Renegade 4xe; le Kia Niro PHEV e XCeed PHEV; le Land Rover Range Rover Evoque P300e e Discovery Sport P300e; le Mercedes Classe A 250 e, Classe A 250 e Sedan, Classe B 250 e, Classe C 300 e; la Mini Countryman Cooper SE; la Mitsubishi Outlander PHEV; la Opel Grandland X Hybrid4; le tre Peugeot 3008 Hybrid4, 508 Hybrid e 508 SW Hybrid; la Renault Captur E-Tech; la Honda CR-VHybrid; la Hyundai Ioniq Plug-in, la Seat Tarraco FR PHEV; la SkodaSuperb iV; la Toyota Prius Plug-In; le due Volkswagen Golf GTE e Passat GTE; la Volvo XC40 Recharge.

I bonus per la fascia 61-110 g/km di CO2 - Molto più complesso elencare le auto che, rientrando nella fascia 61-110 grammi al km di CO2, possono beneficiare di un bonus che arriva fino ai 3.500 euro, visto che si tratta di modelli di larga diffusione con motorizzazioni hybrid e mildhybrid, ma anche diesel, benzina, bifuel Gpl e metano. Audi conta cinque famiglie di modelli con queste caratteristiche, sette per Bmw, otto per Citroen, cinque per Dacia, due per DS, otto per Fiat, undici per Ford, tre per Honda, sei per Hyundai, sette per Kia e una per Lancia. Ma ci sono anche tre Lexus, tre Mazda, sei Mercedes, due Mini, una Mitsubishi, tre Nissan, otto Opel, dieci Peugeot, cinque Renault, quattro Seat, otto Skoda, sette Suzuki, nove Toyota e sette Volkswagen.