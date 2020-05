Dl Rilancio, il Forum delle Famiglie non ci sta: "Bonus baby sitter e congedo parentale diventino cumulabili"

"Il Dl Rilancio ha 60 giorni per diventare legge dopo il passaggio parlamentare, così il forum delle Famiglie, attraverso le sue associazioni, in questi giorni ha elaborato emendamenti per migliorare un testo che scontenta e penalizza madri e padri. La palla è in mano ai parlamentari". Con questo video-appello su Facebook, il presidente del Forum Gigi De Palo illustra i cinque punti per cambiare il decreto legge. Tra questi, "bonus baby sitter e congedo parentale sia cumulabili". "Perché se nella fase 2 crollano le famiglie crolla il Paese", sottolinea De Palo.

Cinque i punti per i quali si batte il Forum delle Famiglie: "Si tenga conto del numero dei figli nel reddito di emergenza, per il bonus vacanze e per il bonus maggiorato alle partite iva; fondi aggiuntivi per le scuole paritarie, che non sono di serie B con i loro 900mila studenti; che il bonus baby sitter e il congedo parentale siano cumulabili".



Senza considerare le difficoltà pratiche delle famiglie italiane dinanzi alla burocrazia: "Problemi con il sito dell'Inps che non ha adeguato la piattaforma al decreto. Se si richiede il bonus baby sitter non si può chiedere il congedo parentale fermo al 50% e viceversa", accusa De Palo.



"Non è così che si rilancia il futuro del Paese, - conclude il presidente nazionale del Forum delle Famiglie, - evidentemente il governo non ha ascoltato il grido di dolore dei nuclei familiari, specie quelli con figli. Ma restare sordi a questi bisogni vuol dire non rendersi conto della gravità della situazione".