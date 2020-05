Casellati: "Insostituibile il ruolo della famiglia nella società, le donne sono protagoniste di una nuova Resistenza"

"Questa giornata internazionale ci permette ancora una volta di sottolineare il ruolo insostituibile della famiglia. Ora più che mai! Proprio durante la pandemia, le famiglie hanno sopportato il peso maggiore delle difficoltà quotidiane sia personali che economiche.Centro di vera solidarietà, le famiglie hanno garantito la tenuta della società, hanno sorretto l`impalcatura del Paese, hanno consentito l'efficace applicazione delle misure anti contagio".





Insomma, "la loro funzione sociale ne è risultata rafforzata. Ma a quale prezzo? Le donne, tutte le donne, si sono fatte carico di ogni bisogno. Durante la fase di emergenza si sono rese protagoniste di una nuova 'Resistenza'". Ora "le nuove modalità di organizzazione del lavoro, che hanno costituito sicuramente una opportunità durante l`emergenza, non possono significare per le donne un ritorno al passato, ricacciandole dentro casa e con ciò vanificando il loro cammino di emancipazione".





Dunque, "occorre costruire attorno alla famiglia e al lavoro femminile un nuovo modello di sviluppo sociale e di ricostruzione economica dell`Italia di domani". Ha concluso la Casellati: "Passiamo subito dalle parole ai fatti. Tutte le scuole, anche paritarie, abbiano mezzi e risorse adeguate. Tutte le famiglie abbiano più soldi in tasca. Investire sulle famiglie significa investire sulle fondamenta stesse della nostra crescita come popolo e come nazione".